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Водяной смерч в Италии

В Генуе над Лигурийским морем прошел водяной смерч. Губернатор Лигурии Джованни Тоти написал в своем Twitter, что запланированные в этот день фейерверки на Piazza de Ferrari будут отложены из-за погоды. Водяные смерчи – не редкое явление в средиземноморских районах.

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