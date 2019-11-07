Евро-2020: неоновые мосты

В Лондоне представлен официальный мяч Чемпионата Европы 2020 года. Его называли «Юнифория» — как объединение единства и эйфории. Оформление — тёмные полосы, мотивы мостов, объединяющих берега и размывающих границы, а полосы неоновых цветов — символ разнообразия континента.

Кепа Аррисабалага, вратарь "Челси":

«Он символизирует единство, которое мы ощутим во время Евро-2020, когда будем играть с другими странами».

Кэти Зелем, полузащитник "Манчестер Юнайтед":

«Использование неоновых цветов показывает огромное разнообразие, а тот факт, что его назвали „Юнифория“, говорит о том, что футбол способен объединить всех».

В честь 60-летия первенства Европы финальную стадию чемпионата в будущем году решено провести по всему континенту. Матчи примут 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА.

Начнутся игры 12 июня в Риме, а финал пройдёт 12 июля в Лондоне.