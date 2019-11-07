«Рост, несомненно, заторможен»

Рост продолжается, но очень-очень медленно. Еврокомиссия опубликовала осенний прогноз состояния экономики Евросоюза. Сценарй на этот год — 1,1% — остался прежним, а оценку на 2020 год пришлось снизить на 0,2%. При этом прогноз пока ещё включает Великобританию.

Пьер Московиси, еврокомиссар по экономике и финансам:

«Возможно, самый важный пункт нынешнего прогноза, что отличает его от предыдущих, — отсутствие оживления. Это отражение серьёзных ударов, нанесённых еврозоне. Потребуется время на то, чтобы преодолеть последствия этих ударов, так что мы вступаем в новую фазу весьма умеренного роста».

«Рост, бесспорно, заторможен», — констатирует Московиси. Например, в Италии он составит всего 0,1%. Падение темпов значительное, особенно по сравнению с прошлым годом, когда экономика ЕС выросла на 1,9%.

При этом Международный валютный фонд более оптимистичен: 1,2%. Эксперты МВФ возлагают надежды на «экономический локомотив» Евросоюза — Германию:

Пол Томсен, директор европейского департамента МВФ:

«Экономика Германии на бумаге не просто работает, а в чём-то даже превышает собственный долгосрочный потенциал. Да, ослабление заметно, но мы по-прежнему видим сильную экономику и видим, что восстановление действительно идёт».

Как раз на 0,1% роста немецкой экономики и расходятся оценки Еврокомиссии и МВФ: полпроцента по мнению Валютного фонда и 0,4% — по мнению Брюсселя.

Европейские аналитики уверены, что экономика континента держится на стабильной основе: шесть лет роста, самая низкая с начала века безработица, совокупный дефицит ниже 1% ВВП.

Крупнейшие из рисков — ослабление мировой торговли и неопределённость с «брекситом».

Слабость мировой торговли сильно ударит по инвестициям, так как большинство из них в зоне евро связано именно с импортом и экспортом.

«Брексит» же уже много месяцев вносит в прогнозы неопределённость. ВВП Великобритании по-прежнему включают в общеевропейский анализ, но подчёркивают, что это «чисто техническая оценка». Главная проблема — отсутствие ясности характера будущих торговых отношений между королевством и континентом.

В случае, если «брексит» будет неконтролируемым, это будет стоить Лондону потерь, эквивалентных 2-3 годам нормального экономического роста.