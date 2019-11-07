Кипр: соглашение о добыче газа

Власти Кипра подписали соглашение о концессии на эксплуатацию месторождения газа "Афродита" сроком на 25 лет. Разработкой месторождения займется консорциум их трех компаний — британско-нидерландской Shell, американской Noble Energy и израильской Delek. Запасы газа оцениваются примерно в 140 млрд кубометров. Добыча начнется в 2025 году

Министр энергетики, торговли и промышленности Йоргос Лаккотрипис заявил: "Кипр станет производителем и альтернативным источником природного газа для Европейского союза. Мы также делаем решающий шаг по направлению к реализации общего видения стран нашего региона— создание возможности отправки природного газа из Восточного Средиземноморья в Европу".

Между тем в Исключительной экономической зоне Кипра остается турецкое судно Yavuz, которое Анкара в октябре направила туда для проведения буровых работ. Ранее связи с этим главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза договорились ввести санкции против Турции.