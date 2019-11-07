Здоровой пище - зелёный. Климатический тренд. Фараж прощён

Программа «Вкратце из Брюсселя»:

Мы расскажем об одной из европейских гражданских инициатив. Они включены в Лиссабонский договор для усиления в ЕС прямой демократии. Оказалось, что граждан больше всего заботят права животных и потребителей.

Евродепутаты, общественники и эксперты входят в магазин напротив парламента в Брюсселе и проверяют качество продуктов. Высокое помечается зелёной частью наклейки, низкое — красной.

Этот похожий на светофор индикатор называется "Нутри-скор". Гражданская инициатива, поддержанная Еврокомиссией, предусматривает применение его по всему Евросоюзу с целью сделать питание более здоровым.

«Общественный интерес к этой проблеме растёт, и для её решения Еврокомиссия должна к 2011 году пересмотреть действующие меры или ввести новые, - сказала Моник Гуайен из Союза потребителей ЕС. - Вот почему мы предлагаем ввести обязательное применение Нутри-скора на европейском уровне. Если его возьмут на вооружение все производители, это будет хорошо для конкуренции, внутреннего рынка и для потребителей ".

Получившая зелёный свет еда на всегда самая вкусная, но обычно меньше способствующая ожирению и другим заболеваниям. Французский профессор-медик убедился, что "Нутра-скор" спасает жизни:

"Если проверять им все продукты, то, как показывает исследование во Франции, мы сократим ежегодную смертность на 3.4%, - сказал Серж Эрбер. - Это значит, что на 7500 человек меньше умрёт от хронических болезней, в которых важную роль играет питание».

Супермаркеты ряда стран ЕС уже наклеивают "Нутра-скор" на товары. Покупатель по-прежнему выбирает их сам, но теперь он лучше знает, что полезно, а что нет.

Это относится и к евродепутатам, ходящим в обеденный перерыв за едой через площадь.

В климатическом тренде

Гражданская энергия Евросоюза переключается на спасение климата планеты, хотя главные небокоптители — это совсем другие её регионы.

Словарь английского языка Collins назвали словом года "климатическую забастовку". Это акция протеста в рабочее и учебное время против вредных выбросов в атмосферу.

Первый вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс, разрабатывающий «зелёную сделку» стран ЕС, воспользовался случаем, чтобы подтвердить в твиттере свою приверженность борьбе с изменением климата.

Победа Фаража в Европейском суде

Высшая судебная инстанция ЕС встала на сторону Найджела Фаража. Европейский парламент требовал, что фракция, связанная с этим британским депутатом и евроскептиком, вернула в фонды ЕС пару сотен тысяч евро. Они пошли на агитационную кампанию Фаража, выступающего, в частности, за выход своей страны из ЕС.

Парламентское руководство в Брюсселе усмотрело в этом нарушение правил расходования общих средств, но суд в Люксембурге отменил его решение. Фараж ведь ничего не присвоил и не потратил на себя.