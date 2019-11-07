Руандийца обвиняют в геноциде

В Бельгии начался первый за пределами Руанды процесс о геноциде в этой африканской стране, который должен окончиться приговором в отношении конкретного обвиняемого.

В брюссельский Дворец правосудия прибыл Фабьен Нереце. Он уверяет, что не имел отношения к расправам четверть века назад.

Нереце обвиняется в том, что он наводил на местных тутси боевиков хуту, которые и убили 13 человек. Среди пострадавших были и европейцы. Его действия могут быть квалифицированы как военные преступления.

Но бельгийский адвокат считает важными доказать причастность подсудимого к геноциду одной иэ этнических групп:

«Был план по уничтожению всех тутси в Руанде, и он начал выполняться, - говорит Эрик Жилле. - Именно в этих обстоятельствах были уничтожены родственники моих клиентов вместе с другими семьями, которые были там же. ».

Защитник обвиняемого отрицает как приведённые против того улики, так и наличие у хуту предварительного плана:

«Были акты геноцида с обеих сторон, - сказал Жан Фламме. - Но мы считаем, что господин Нереце не может быть привлечен к ответственности за геноцид. Он вообще невиновен, он оспаривает все факты».

Среди жертв была гражданка Бельгии, убитая вместе со своим мужем тутси и их дочерью. Её уцелевшая сестра, тоже жившая в Руанде, последние 25 лет требовала провести этот процесс и вынести справедливый вердикт:

"Без этого жить было неприятно, - сказала Мартина Бекерс. - Но я давно занимаюсь этим делом и хочу, чтобы оно было достойно завершено ».

Участники небольшой демонстрации на улице требовали установить, почему один народ напал на другой, - чтобы геноцид не повторялся.

Нереце может быть приговорен к пожизненному заключению, но решение суда не будет известно до конца декабря. Присяжные собираются выслушать более 100 свидетельств.

По оценкам ООН, во время геноцида в Руанде в 1994 году погибло 800 тысяч человек, в основном тутси.