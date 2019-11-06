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Таиланд

15 человек погибли в результате вооружённого нападения в Таиланде

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  Андрей Позняков 
15 человек погибли в результате вооружённого нападения в Таиланде
Авторское право
REUTERS/Surapan Boonthanom
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15 человек погибли в результате вооружённого нападения на контрольно-пропускной пункт на юге Таиланда. Согласно официальным данным, один из убитых — сотрудник полиции, остальные — волонтёры из соседних деревень. Есть раненные.

Нападение было совершено в провинции Яла, где особенно сильны позиции сторонников отделения мусульманских регионов от буддистского королевства. Как передаёт Reuters, нападавшие использовали взрывчатку и рассыпали гвозди, чтобы скрыться от погони.

В командовании вооружённых сил Таиланда полагают, что за произошедшим стоят радикальные сепаратистские группировки. По оценкам правозащитников, с 2004 г. в результате организованными ими терактов и нападений погибли около 7 тыс. человек.

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