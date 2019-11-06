Руандийская бельгийка - о геноциде

Более четверти века назад в Руанде произошёл геноцид африканской народности тутси, которых резали хуту. От него пострадали и многие белые.

Гражданка Бельгии Мартина Бекерс лишилась сестры, зятя и племянницы. Человек, причастный к убийству её родственников и соседей, должен предстать в четверг в бельгийском суде.

Мартина говорит, что не жаждет мести, но хочет знать всю правду о происшедшем:

«Я жду, хотя и не верю, что тот, кто сыграл решающую роль в этих убийствах, признает свою ответственность. Я хочу всё лучше понять, жду, что правосудие восторжествует".

Трагические события в жизнь Мартины начались в апреле 1994 года. К тому времени они жила в Руанде 17 лет.

Однажды воскресным утром ей позвонили и сообщили смерти её родных. Сестра Клэр содержала в Кигали кафе-мороженое. Её муж из местных, Исаия, был инженером-строителем. Наконец, 18-летняя племянница Катя занималась спортом. Они не успели спастись. Мартина продолждает:

«Приехали ополченцы называвшие себя "интерахамве", и убили их. Первой моя сестра получила пулю в голову».

Она считает ответственными не только боевиков с обеих враждующих сторон, но и европейских миротворцев. В пятистах метрах от её дома была база «голубых касок», которые не пришли на помощь жертвам.

Мартина убеждена, что бельгийские власти должны были их защитить. Она вспоминает, что сестра Клэр отчаянно пыталась связаться с дипломатическим представительствами:

"Она была очень, очень напугана. Клэр надеялась, что солдаты, расквартированные возле её дома, а это были бельгийские солдаты из сил ООН по поддержанию мира, придут и спасут ее. Она рассчитывала, что посольство или консульство предоставят ей убежище, но они ничего не сделали".

По данным ООН, в период с апреля по июль 1994 года в результате геноцида в Руанде погибло около 800 тысяч человек, в основном тутси.