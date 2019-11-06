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Франция

Катрин Денёв попала в больницу

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  Ольга Кепински 
Катрин Денёв попала в больницу
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Reuters
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Известную французскую актрису Картин Денёв экстренно доставили в одну из парижских больниц в ночь на среду.

Причина госпитализации не называется, но по сведениям газеты Le Parisien, состояние 76-летней актрисы вызывает опасения и требует тщательного обследования.

Окружение Денёв связывает ухудшение состояния здоровья с ее перегруженным рабочим графиком. Только в этом году актриса появилась на экранах в трех фильмах, четвертый выйдет в прокат в декабре.

Ее звездный дебют состоялся в Каннах в 1964 году, где картина с ее участием "Шербурские зонтики" получила Золотую пальмовую ветвь и была восторженно принята публикой во всем мире.

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