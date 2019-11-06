"У пней должно быть достоинство"

Какой может быть прок от пней на улицах города, когда муниципальные службы решают спилить очередное дерево? Для 22-летнего итальянского художника Андреа Гандини они становятся материалом, из которого можно создать произведения искусства. Ненужные городу пни он превращает в скульптуры: уже более полусотни таких арт-объектов украшают улицы Рима. «Это своего рода надгробия в память о том, что когда-то было деревом», — говорит Гандини. Такие скульптуры, по его мнению, обладают особой жизненной энергией:

_«К пням это применимо в ещё большей степени, чем к камням, ведь у дерева есть своё внутреннее движение, свои смыслы, характер в зависимости о того, как оно росло, как оно менялось из года в год в различных условиях».

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По словам Гандини, на создание скульптур уходит от двух дней до двух недель. Все работы он отмечает на карте на своём сайте. Там же художник собирает сообщения о новых пнях, которые ещё могут стать арт-объектами.