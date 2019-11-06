Потерять тело, но найти успех: триумф анимационного фильма из Франции

Автор сценария анимационной картины "Я потеряла свое тело" Гийом Лоран - тот самый, что рассказал о судьбе Амели Пулен. Режиссер-постановщик - Жереми Клапен.

Этот тандем представил ленту "Я потеряла свое тело" на двух фестивалях - в Каннах и в Анси.

Оба форума удостоили фильм призами. Но триумфальное шествие ленты продолжается - она вошла в число номинантов Европейской киноакадемии в категории "Лучшая анимационная картина года".

О том, как рождался замысел "Я потеряла свое тело", рассказывает Жереми Клапен: "Я решил, что это будет фильм, повествующий о взрослых проблемах, но так, словно бы этот рассказ иллюстрирует ребенок. Это было непросто - найти точку соприкосновения, где культурный код ребенка сопрягался бы с восприятием взрослого человека. И еще - у нас главной героиней становится убежавшая от тела рука. И когда мы начинали объяснять, в чем состоит фабула, нам мало кто склонен был доверять".

Этот рассказ продолжает продюсер фильма Марк Ду Понтавиче: "На то, чтобы найти деньги на проект, у нас ушли годы. Потом мы нашли средства, но мы уже устали, потом выяснилось, что это - половина от требуемой сметы. Но мы все равно решили, что доведем начатое до конца".

Фильм произвел впечатление не только на разборчивую фестивальную публику, но и на обычных зрителей:

- Немножко пугающе вначале все это выглядит, история-то рассказывается тревожная. И музыка, и рука, которая бегает по улицам. Но мне очень понравилось.

- Невероятно поэтично, это рассказ о мечте.

- Я под впечатлением, и изобразительный ряд, и музыка не отпускает ни на секунду.

- Прекрасный фильм, отличный саундтрек. Очень понравилось, хотя я не слишком знаком с анимацией как с жанром.

Лента вышла на экраны Франции только что, она появится и в ограниченном прокате в США, в конце месяца состоится его премьера на NETFLIX.