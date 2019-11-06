"Ford против Ferrari": битва за скорость

Американский конструктор Кэрролл Шелби и водитель Кен Майлз борются с законами физики, личными демонами и прочими препятствиями, чтобы создать революционный гоночный автомобиль для "Форда" и бросить вызов "Феррари" на гонке в Ле-Мане в 1966 году. Об этом - фильм Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari". Главные роли в картине исполнили Кристиан Бейл и Мэтт Деймон.

Мэтт Деймон, актер: "Я надеюсь, люди, которые придут посмотреть ленту, прочувствуют этот фильм, окажутся как бы внутри повествования. На это работает и звуковое оформление картины, и то, как ее снял в целом Джеймс Мэнголд, с точки зрения гонщиков. Это очень захватывающе. Просто потрясающе!"

Джеймс Мэнголд подчеркивает уникальность снявшихся в картине актеров: "Они не настолько разные в личностном плане. Но их подход к съемочному процессу отличается. Мэтт Деймон - мастер очень тонкой игры, я бы сказал, сверхтонкой. Кристиан Бейл немного более взрывной, а порой и неконтролируемый. Из эта смесь время от времени искрит!"

От сумасшедшей скорости, с которой несутся машины и звукового эффекта, замирает сердце. Значит ли это, что фильм понравится лишь любителям гонок?

"Нет", - говорит аткер Кристиан Бейл, -"Не важно, знаете ли вы что-то об этом, или нет. Мы как раз хотели от этого отойти. Понимаете, можно сделать фильм, где будут классно сняты двигатели, бамперы и все такое, что любой механик будет в восторге. Но знаете, по сути, эта картина о невероятной дружбе, история которой рассказывается со скоростью 230 миль в час".

Во Франции "Ford против Ferrari" выходит в прокат 13 ноября. Два дня спустя фильм увидят в Великобритании и США.