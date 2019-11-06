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Брюссельское бюро

Политическая раздробленность. Письмо Урсулы Борису

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  Андрей Бекетов 
Политическая раздробленность. Письмо Урсулы Борису
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Программа «Вкратце из Брюсселя»:

Королю бельгийцев представили прошения об оставке два ключевых участника переговоров о создании коалиционного правительства. Филипп — пожалуй, единственный, кто удерживает федерацию от распада, а политические партии — от взаимного уничтожения.

Бельгия всё больше раскалывается не только по языковому признаку, но и на правых и левых, либералов и националистов, умеренных и ультра. Впрочем, такое происходит по всему Евросоюзу.

В Бельгии снова сменился глава правительства, но само оно до сих пор не сформировано спустя 5 месяцев после выборов. И это не прецедент. В такой же ситуации после федерального голосования в 2010 году страна провела 541 день.

«Один из выходов - новые выборы, но основные партии могут уступить свои позиции экстремистским и маргинальным, как во франкоязычном регионе, так и в той части Бельгии, где говорят по-голландски,- сказал сотрудник Фонда Робера Шумана Эрик Морис. - Можно попытаться сформировать правительство без главной партии Новый фламандский альянс, в которой состоят правые националисты, но это было бы очень политически рисковано, поэтому никто не решается сделать выбор, и переговоры продолжаются».

Политически расколота не только Бельгия. По отдельным странам и по всему зданию Евросоюза попозли трещины. Однопартийные правительства становятся редкостью.

«Ситуция в стране никогда не нравится избирателям. Выразить своё недовольство они могут, проголосовав за крайние силы или ослабив одного из партнеров по коалиции, - продолжал политолог. - Политический ландшафт настолько фрагментирован, что трудно найти партию, которая сотрудничала бы с другими, или две партии, которые были бы способны править вместе, составить большинство или хотя бы найти общий язык ".

Такая фрагментация перекинулась с национальных на общеевропейские партии. Они всё меньше настроен на компромисс, а это - краеугольный камень современной Европы. Ей угрожает новый период раздробленности.

Урсула написала Борису

Евросоюз начнёт распадаться по-настоящему, если из него выйдет Великобритания. Зато справедливое представительстиво в его органах власти получают женщины.

Новый председатель Еврокомиссии настаивает на том, что в её составе был представитель Великобритании. Урсула фон дер Ляйен направила премьер-министру Борису Джонсону письмо с просьбой назвать имя британского кандидата. Ей желательно, чтобы это была женщина.

Призывам немки обеспечить численное равенство полов внял Бухарест. Он решил прислать в Брюссель Адину-Иоана Валеан в дополнение к мужчине Зигфриду Мурешану. Ни та, ни другой не относятся к социал-демократам, правительство которых в Румынии пало, а значит еврокомиссар будет не от этой партии.

Лидер социал-демократической фракции Европарламента, испанка, считает, что всё-таки важнее преодолеть дискриминанацию по признаку пола.

"Мы идём на компромисс ради гендерного паритета, - сказала Ираче Гарсиа. - Хотя социалисты не будут достаточно представлены, наша фракция одобрит состав следующей Еврокомиссии".