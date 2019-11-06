«Сыну не придётся идти в армию»

Сын не пойдёт в армию и сможет путешествовать по миру: журналистка из ГДР Вера Лоренц вспоминает, о чём думала в день падения Берлинской стены.

«Мне тогда было 26 лет. Я работала в газете „Морген“, это издание Либерально-демократической партии. Первое, что я подумала тогда — „как это всё здорово, как хорошо, что моему сыну — ему тогда было два с половиной — точно не придётся идти в армию“».

Это был четверг. Я после работы пошла за сыном в ясли. Он тогда был очень активным, весёлым, и мы были очень рады, что он в какой-то момент успокоился и уснул. Мы к тому времени уже узнали новости — по телевидению или по радио. Я подумала: „ну вот, наконец-то“.

В ГДР мы говорили — какой у нас может быть взгляд на мир, если мы не можем его увидеть? Сегодня всё совсем иначе. Сегодня молодёжь —неважно, из городов или деревень — путешествует по всему миру, учится в других странах, возвращается с новыми знаниями домой, чтобы обогатить этим нашу страну, равно как и мигранты в третьем поколении, которые уже стали немцами и меняют нашу страну к лучшему».