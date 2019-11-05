Откровения мигрантов в бельгийском порту

Трое мужчин готовятся к трудному, опасному и нелегальному путешествию. В бельгийском порту Зебрюгге они попытаются проникнуть в автофургон, направляющийся в Великобританию, чтобы начать новую жизнь. Весь багаж каждого помещается в пластиковый пакет.

С ними разговаривал и их сопровождал корреспондент Euronews Брайан Картер.

Вначале группа вышла на разведку к паромному причалу.

"Вон охранники заглядывают внутрь фуры, - комментируют нелагалы. - А вон служба безопасности и полицейские на машинах. Они хотят убедиться, что никто не залез".

Через несколько минут мигранты, увидев, что поблизости нет полиции, решают, что для них настал подходящий момент, и бегут к своей цели.

48-летнему Момо трудно поспевать за двумя своими младшими друзьями. Но если они преодолеют забор и сумеют открыть дверь грузовика — у них будет реальный шанс добраться до Англии.

Возглавляет тройку Самир. Он уже трижды попадался, но смог остаться на свободе. Теперь 19-летний нелегал боится, что в случае очередного ареста, его бросят за решётку.

Вокруг заветного фургона охрана оказалось слишком сильной и многочисленной, и мигранты не решилась на последний бросок.

Но затем их внимание привлёкла открытая автоплатформа, перевозящая новые машины. Билал проверяет, могут ли они спрятаться в одной из них. Все транспортные средства оказались надёжно заперты и заблокированы, и трое друзей в конце концов предпочли ретироваться.

Накануне Билал, Самир и Момо согласились дать интервью в доме местного священника, который каждый день раздает бесплатную еду.

"Я приехал сюда, чтобы добраться до Британии, - говорит 20-летний алжирец Билал. - Там есть работа, и жизнь лучше, чем в Европе. А тут, если у вас нет документов, то невозможно нигде устроится".

Недавняя гибель 39 мигрантов, пытавшихся добраться до Соединённого королевства в рефрижераторе, не обескуражила троицу.

"Для меня главная опасность - в плохой еде и холоде, - говорит Момо. - Мы утоляем голод просроченными продуктами. Мы спим на улицах или в заброшенных домах без отопления. Лучше уж замёрзнуть по пути в контейнере, чем остаться и умереть здесь".

Власти Бельгии отказываются предоставлять какую-либо информацию о мигрантах, проходящих через Зебрюгге — сколько их, откуда они. Лишь министерство внутренних дел недавно сообщило, что только в этом году в портовом городе было арестовано около 1800 мигрантов.

После двух недель бесплодных попыток Самир решает отправиться во Францию.

А Билал и Момо не сдаются. Завтра они будут искать новой возможности добраться по Северному морю до острова Великобритания.