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Россия

СК опубликовал кадры нападения на детский сад в Нарьян-Маре

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  Марика Димитриади 
СК опубликовал кадры нападения на детский сад в Нарьян-Маре
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Следственный комитет предъявил обвинения 36-летнему жителю Нарьян-Мара Денису Поздееву, убившему ребенка в детском саду "Сказка". Мужчина признал вину и рассказал, что перед убийством употреблял алкоголь. Следствие назначило проведение психолого-психиатрической экспертизы.

Задержан также сотрудник охранного предприятия, который дистанционно, не выходя из своей комнаты, открыл входную дверь в сад, приняв преступника за одного из родителей.

Охраннику предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человеку). Ему грозит до шести лет лишения свободы. В Следственном комитете уточнили, что задержанный признал свою вину частично.

Трагедия произошла 31 октября. Поздеев зашел в детский сад "Сказка" во время тихого часа, поднялся на второй этаж и вошел в спальную группу. Воспитатели попытались его остановить, но Поздеев их оттолкнул, подошел к одной из кроватей и ударил ножом в шею шестилетнего мальчика. Ребенок скончался на месте.

После задержания Поздеев рассказал, что прочитал в книге заклинание, которое обеспечивает "вечную и богатую жизнь", но чтобы оно сработало, якобы надо было убить ребенка.

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