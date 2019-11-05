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Россия

Москва готовится к параду

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  Кнарик Хачатрян 
Москва готовится к параду
Авторское право
Reuters/Makszim Semetov
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Москва готовится отметить 78-летие ноябрьского военного парада 1941 года. Во вторник состоялась генеральная репетиция на Красной площади. Более 3 тысяч военнослужащих, кадетов и суворовцев в форме времён Второй мировой войны прошли по Красной площади российской столицы в рамках реконструкции исторического события. У многих в руках легендарные ППШ (пистолет-пулемёты Шпагина) и винтовки Мосина образца 40-х годов. В параде используется и техника военного времени - тачанки и полуторки, которые назвали "машинами Победы".

7 ноября 1941 года военнослужащие Красной армии прямо с парада уходили на фронт, чтобы отразить натиск войск гитлеровской Германии, рвущихся к Москве. Это было послание всему миру: "Москва не сдаётся!"

Видеомонтаж • Алексей Доваль