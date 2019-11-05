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Нигерия

Мощный пожар на рынке в Лагосе

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  Ирина Шелудкова 
Мощный пожар на рынке в Лагосе
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В коммерческой столице Нигерии Лагосе на центральном рынке Балогун разгорелся мощный пожар. Огонь охватил верхние этажи одного их торговых центров, над территорией рынка распространились клубы черного дымы.

Пожарные столкнулись с проблемой доступа к очагу возгорания — пятиэтажное здание окружают многочисленные киоски. Сотрудники торгового центра выбрасывали из окон товары, несколько мужчин взобрались на крышу и пытались самостоятельно потушить огонь.

Рынок Балагун расположен на острове Лагос и считается одним из лучших мест в городе для покупки обуви, одежды и традиционных красочных нигерийских тканей.

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