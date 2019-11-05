Сокращённая неделя увеличила производительность

Работы меньше, производительность больше: японское отделение IT-гиганта Microsoft опубликовало результаты эксперимента. В течение пяти недель работники не приходили в офис по пятницам; при этом зарплата, бонусы, отпуска сохранялись в прежнем объёме. Кроме того, ежедневные летучки сокращались до 30 минут, вместо прямого общения сотрудникам предлагали пользоваться чатами.

В итоге производительность труда выросла почти на 40%. Более того, потребление электричества сократилось почти на четверть, а объём распечатанной бумаги — более чем вдвое.

В Японии власти призывают компании искать новые способы организации работ: проблема сверхурочных, часто неоплачиваемых, в стране стоит очень остро. В японском существует даже специальное слово, обозначающее смерть от переработки. Microsoft обещает зимой продолжить поиски новых вариантов — правда о сокращённой неделе речь уже не идёт.