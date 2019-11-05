Два дня в море на одних леденцах

Два дня в открытом море на одних конфетах. Греческая береговая охрана спасла в Эгейском море туристку из Новой Зеландии.

Женщина помогала знакомому перегонять яхту из Турции в Грецию. Во время стоянки у одного из островов она решила отправиться на берег на вёсельной лодке. На обратном пути одно весло упало в воду, а шлюпку сильным ветром унесло в открытое море.

Не дождавшись знакомой, яхтсмен быстро поднял тревогу. В спасательной операции участвовали шесть судов, вертолёт и даже подводный аппарат.

Сама туристка, будучи опытным мореходом, не теряла времени даром. Она укрепила на лодке яркий зелёный пакет и зеркальце, а на борту написала свой телефон и адрес в Новой Зеландии — на случай, если помощь придёт слишком поздно. Чтобы не замёрзнуть, она куталась в пластиковые мешки. С собой у неё был лишь пакетик леденцов и практически не было питья: в больницу её доставили в состоянии сильного обезвоживания.