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Греция

Два дня в море на одних леденцах

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  Павел Барсуков 
Два дня в море на одних леденцах
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Два дня в открытом море на одних конфетах. Греческая береговая охрана спасла в Эгейском море туристку из Новой Зеландии.

Женщина помогала знакомому перегонять яхту из Турции в Грецию. Во время стоянки у одного из островов она решила отправиться на берег на вёсельной лодке. На обратном пути одно весло упало в воду, а шлюпку сильным ветром унесло в открытое море.

Не дождавшись знакомой, яхтсмен быстро поднял тревогу. В спасательной операции участвовали шесть судов, вертолёт и даже подводный аппарат.

Сама туристка, будучи опытным мореходом, не теряла времени даром. Она укрепила на лодке яркий зелёный пакет и зеркальце, а на борту написала свой телефон и адрес в Новой Зеландии — на случай, если помощь придёт слишком поздно. Чтобы не замёрзнуть, она куталась в пластиковые мешки. С собой у неё был лишь пакетик леденцов и практически не было питья: в больницу её доставили в состоянии сильного обезвоживания.

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