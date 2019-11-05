Макрон и Си защищают Парижское соглашение

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин в среду подпишут соглашение, в которое войдёт пункт о невозможности отмены Парижского соглашения по климату. Информация об этом, как отмечает Рейтер, была распространена Елисейским дворцом на фоне заявления официального Вашингтона о начале процесса выхода США из этого соглашения. Французский лидер, находящийся с официальным визитом в Китае, призывал к ужесточению мер по контролю над выбросам парниковых газов.
Китайская сторона раскритиковала решение администрации Дональда Трампа выйти из международного соглашения по климату.
Об отказе от выполнения Парижского соглашения о поэтапном сокращении выбросов парниковых газов президент Трамп объявил еще в июне 2017 г. США входят в число четырех крупнейших загрязнителе воздуха наряду с Китаем, Индией и Россией, которая ратифицировала парижское соглашение в сентябре 2019 г.
Соглашение должно вступить в силу в 2020 г., заменив Киотский протокол, действующий с 2005 г. Заявленная цель Парижского соглашения – не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 г. более чем на 2°С от доиндустриального уровня, снизив объём выбросов углекислого газа в атмосферу.