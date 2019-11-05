Румын Зигфрид Мурешан становится еврокомиссаром

Ожидается, что президент Румынии Клаус Йоханнис предложит стать еврокомиссаром Зигфриду Мурешану. Из всех столиц ЕС Бухарест направляет в Брюссель своего представителя последним.

В понедельник приступило к работе новое правительство Национально-либеральной партии, которая и выдвинула кандидатуру правоцентриста Мурешана. Сам он является вице-председателем Европейской народной партии в Европарламенте и выступает, в частности, за укрепление связей с Республикой Молдова.

Если Урсула фон дер Ляйен примет его под своё начальство, то останется невыполненным её обещание обеспечить в составе Еврокомиссии численное равенство мужчин и женщин.