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Брюссельское бюро

Румын Зигфрид Мурешан становится еврокомиссаром

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  Андрей Бекетов 
Румын Зигфрид Мурешан становится еврокомиссаром
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Ожидается, что президент Румынии Клаус Йоханнис предложит стать еврокомиссаром Зигфриду Мурешану. Из всех столиц ЕС Бухарест направляет в Брюссель своего представителя последним.

В понедельник приступило к работе новое правительство Национально-либеральной партии, которая и выдвинула кандидатуру правоцентриста Мурешана. Сам он является вице-председателем Европейской народной партии в Европарламенте и выступает, в частности, за укрепление связей с Республикой Молдова.

Если Урсула фон дер Ляйен примет его под своё начальство, то останется невыполненным её обещание обеспечить в составе Еврокомиссии численное равенство мужчин и женщин.

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