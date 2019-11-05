Визит к Минотавру: на экраны выходит новый фильм Коста-Гавраса

Греция на последнем дыхании - четыре года назад страна находилась в двух шагах от объявления государственного дефолта.

Официальные Афины были намерены защитить интересы общества, от, как пишет в своей книге тогдашний министр финансов Греции Янис Варуфакис , международных финансовых организаций, стремившихся в тот момент ввести внешнее управление экономикой страны. Эта книга под названием "Глобальный Минотавр" послужила основой новой ленты Коста-Гавраса, французского режиссера греческого происхождения.

Роль Яниса Варуфакиса исполнил Кристоф Лулис.

"На всех нас, живших в Греции", - говорит он, - "Происходившие тогда события произвели неизгладимое впечатление. Мы словно бы постарели на 10 лет".

Творческое наследие Коста-Гавраса включает в себя такие ленты, как "Признание" и "Пропавший без вести", снятые с разницей в дюжину лет.

Эти фильмы раскрывают тайные и явные механизмы диктатур - в первом случае в Чехословакии в начале 50-ых, во втором - в Чили после военного переворота 73-го года.

Режиссер остается верен идеалам юности, среди которых важнейший - социальная справедливость: "Мы видим повсеместно банкротство левых идей. Но что такое левая идея, если приглядеться внимательно? Это идея справедливости. Проблему я вижу не в девальвации этих идей, как таковых, а в том, что ими жонглируют, чтобы получить профит, бесчестные политики. И Греция в этом смысле, увы, не исключение", - говорит Коста-Гаврас.

Новый фильм Коста-Гавраса "Взрослые в комнате" выходит в европейский прокат в эти дни.