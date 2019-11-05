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Брюссельское бюро

Решение Европейского суда против Польши

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  Андрей Бекетов 
Решение Европейского суда против Польши
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Программа "Вкратце из Брюсселя":

Европейский суд назвал противоречащей законодательству ЕС судебную реформу в Польше. В 2017 году правящая партия «Закон и справедливость» решила отправить на пенсию тех, кого она называла «старыми судьями с коммунистическим прошлым».

Голландский евродепутат считает, что Варшаве не позволили подорвать принципы правосудия в ЕС:

«Суд отверг так называемую реформу польских судов, и мне очень приятно, что он следит за независимостью судебной власти в странах-членах ЕС, - сказала Софи ин'т Велд. - Это предупреждение любому правительству, которое попытается захватить судебную систему - в ЕС это неприемлемо» .

Возвраст обязательного выхода на пенсию в Польше был понижен до 60 лет для судей-женщин и 65 мужчин. Европейский суд в Люксембурге усмотрел в этом гендерную дискриминацию.

«Европейский суд подтвердил незыблемость верховенства права, - сказал депутат из Германии Сергей Лагодинский. - Часто из Варшавы и Будапешта мы слышим доводы о том, что мол верховенство права — это очень расплывчатое понятие. Нет, оно не расплывчато. Это понятие, на котором зиждется наша судебная система, которое закреплено в наших законах, и которое прошло испытание временем. Мы получили очередное тому доказательство. Это победа верховенства права как концепции ".

Министерство иносторанных дел Польши заявило, что в прошлом году она внесла поправки в судебную реформу, сделала пенсионный возраст одинаковым для обоих полов, поэтому решение европейского суда не обосновано.

Демонстрация индейских племён

В Брюссель приехали вожди бразильских индейцев, обитающих в зоне тропических лесов Амазонии. Они требуют покончить с нарушениями там прав человека, которые происходят, по их словам, вследствие хищнической эксплуатации природных ресурсов.

Представитель племени Баре возлагает вину за это на власти Бразилии и их европейских партнёров:

«Сегодня мы здесь, чтобы осудить возобновившееся притеснение коренных народов, - сказала Нара. - Ради сотрудничества с ЕС правительство у нас ослабило природоохранные меры».

Индейцы утверждают, что их положение ухудшается по мере того, как европейский бизнес увеличивают свою деятельность в регионе.

Вождь племени Каинганг осуждает готовящееся торговое соглашение между ЕС и союзом МЕРКОСУР:

«Европа знает о преступлениях, к которым она причастна, - сказал Кретау. - Она не должна закупать так много бразильской продукции, особенно древесины, потому что вырубка лесов убивает наши семьи".

Представители индейцев Амазонии провели акцию у здания Еврокомиссии. В этом году их бедствия усугубляются лесными пожарами.

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