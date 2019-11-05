"Прекрасная эпоха" Николя Бедоса

28 ноября в российский прокат выйдет драматическая комедия Николя Бедоса "Прекрасная эпоха". Герой фильма отправляется в прошлое, чтобы вновь пережить тот день, когда он встретил свою любовь.

"Прекрасная эпоха" - новый фильм молодого французского режиссера Николя Бедоса. Он был представлен в Каннах вне конкурса, что для комедии большая редкость.

Герой фильма - талантливый художник Виктор Друмонд - хочет вернуть любовь жены, которая к нему охладела. И ради этого он не останавливается перед тем, чтобы воспользоваться услугами компании, обещающей перенести его в прошлое, в тот день и час, когда они встретились и полюбили друг друга. Поможет ли это что-то изменить?

В роли художника Друмонда и его жены - известные французские актёры Даниэль Отёй и Фанни Ардан.

"Мне повезло, что новое поколение кинематографистов всё ещё хочет работать со мной, - говорит 69-летний Отёй. - И так здорово, что я получил возможность принять участие в расцвете таланта Николя Бедоса, стать частью фильма, который открывает миру этого талантливого автора и режиссёра. Это вдохновляет меня тоже, и это большая удача".

"Прекрасная эпоха" - это история о жизни и любви, о времени и чувствах, которые притупляются, но могут вспыхнуть снова, история в великих традициях золотой эпохи итальянского кино 60-х - 70-х годов.

"Комедия - самый сложный жанр для достижения успеха. Идеальный жанр - тот, который мне нравился, когда я был молодым - это замечательные драматические итальянские комедии; те, которые заставляли нас то смеяться - то плакать, потому что эмоции захлёстывали. И фильм Николя Бедоса снят именно в этом ключе", - рассказывает Даниэль Отёй.

"Прекрасная эпоха" выходит на экраны во Франции 6 ноября, а 28-го фильм сможет посмотреть и российский зритель.