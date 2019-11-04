Рисири и Ребун - малоизвестные маршруты Японии

"Мы находимся на Рисири - вулканическом острове в Японском море. Расположенный в 20-ти километрах к северо-западу от Хоккайдо, он привлекает любителей велоспорта и трекинга, а также тех, кто предпочитает нехоженые маршруты. Здесь вас не покидает ощущение, что вы находитесь на самой оконечности мира, поскольку Рисири - один из двух самых северных островов Японского архипелага", - передает наш специальный корреспондент Марта Брамбилла.

Оптимальный способ открыть для себя красоты острова - взять напрокат велосипед. Велосипедная дорожка отличного качества подковой охватывает Рисири. Специально для любителей любоваться пейзажами, крутя педали, построены мосты через ущелья.

"Когда вы едете на велосипеде, вы наслаждаетесь морским бризом, - рассказывает гид Мицуки Исихара из Туристической ассоциации Рисири. - Протяженность острова 55 километров, и за день можно его объехать весь!"

По пути можно также останавливаться, чтобы попробовать себя, например, в ловле морских ежей. "Морской еж, если можно так сказать, знаменитость нашего острова и привлекает много туристов", - продолжает Мицуки Исихара.

Еще одна местная достопримечательность - горячие вулканические источники, или онсэны (этим словом также в Японии называют сопровождающую инфраструктуру - отели, спа).

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Перенесемся на соседний остров Ребун.

Расположенный в 45-ти киометрах от Хоккайдо, он славится своей дикой природой. Его невысокие сопки и холмы покрыты пешеходными тропами.

Трекинг - наилучшая возможность познакомиться с захватывающими дух пейзажами, богатой флорой и фауной. Здесь разработано множество маршрутов разного уровня сложности.

"Для любителей трекинга самый удачный сезон - август и сентябрь, - рассказывает гид Кенжи Кавамура, - когда погода менее капризная. Но Ребун называют также "плавучим островом цветов". Учитывая, что сезон цветения- это июнь-июль, получается, что наслаждаться красотами острова можно все лето напролет. Так что, добро пожаловать!"

"Велосипедные прогулки, трекинг, природа и спа - острова Рисири и Ребун предлагают совсем другой взгляд на Японию, далекий от клише. Хотя бы раз в жизни в этом стоит убедиться!" - передает с северной оконечности Страны восходящего солнца Марта Брамбилла.