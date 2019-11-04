40 лет «Дню учащихся»

Уже 40 лет в Иране отмечают «День учащихся»: в честь студентов-сторонников аятоллы Хомейни, которые 4-го ноября 1979 года захватили посольство США в Тегеране.

Активисты таким образом требовали вернуть в Иран бежавшего шаха, который в тот момент находился в Штатах: революционеры опасались, что Запад планирует восстановить монархию.

Сегодня в бывшем здании дипмиссии — Музей американского шпионажа. В здании было захвачено множество документов, которые назвали свидетельствами подрывной деятельности Вашингтона. В качестве ковриков у входа — флаги США, Израиля и Великобритании.

Бывший студенческий лидер Ибрагим Азгар-заде, который и выдвинул идею захватить посольство, сегодня считает это решение ошибкой. Официальный Тегеран же уверен, что отношения с Западом были испорчены не в 79-м, а в 53-м, когда в стране произошёл переворот при поддержке Лондона и Вашингтона.

Хоссейн Шейхолеслам, бывший посол Ирана в Сирии:

«Кто-то может сегодня говорить об ошибке, хотя раньше он считал иначе. Точка зрения вполне может меняться. Лично я думаю, что сделано всё было правильно. Соединённым Штатам нельзя доверять: они делают всё возможное, чтобы навредить нам, и не уважают при этом никаких законов».

Считается, что захват посольства был «инициативой снизу», которую сразу же поддержало новое руководство страны.

Масуме Эбтекар — самая известная женщина-политик современного Ирана. В ноябре 79-го она представляла позицию студентов перед прессой. Сегодня она — вице-президент страны.

Масуме Эбтекар, вице-президент Ирана по делам женщин и семьи:

«Изначально предполагалось, что всё это продлится три или четыре дня. Но поскольку американцы отказались выполнять требования о выдаче шаха, противостояние затянулось. Но в целом судьбу заложников в то время решали имам Хомейни и парламент».

Американская спецоперация по спасению заложников провалилась. Тяжелобольных, женщин и чернокожих выпустили из посольства сравнительно быстро. Оставшиеся 52 человека провели там 14 месяцев. Их отпустили лишь после того, как бежавший шах скончался.

Хамид-Реза Омаюнифар, Euronews:

«После захвата американского посольства двусторонние отношения переживали и взлёты, и падения. В одних случаях напряжение было велико и о сотрудничестве не могло быть и речи, в других — потепление открывало дорогу договорённостям. Сейчас обе страны вновь переживают период противостояния».