Иран запустил 30 новых центрифуг для обогащения урана: об этом сообщил глава атомной отрасли Али Акбар Салехи. По его словам, сейчас в Исламской республике работают уже 60 центрифуг вместо 10, предусмотренных ядерной сделкой. А производство урана возросло за последние два месяца больше чем в 10 раз.

Салехи подчеркнул, что правительство вынуждено идти на такие шаги на фоне новых санкций США.

Об этом объявлено в день 40-летия дипломатического кризиса в отношениях с Вашингтоном — захвата американского посольства в Тегеране.

4 ноября 1979 года протестующие захватили американское посольство, взяв дипломатов в заложники. Шестерым удалось бежать, ещё 14 человек — больные, женщины и чернокожие — были позже отпущены. Американская спецоперация по освобождению посольства закончилась провалом. Вашингтон разорвал дипотношения с Ираном. Оставшиеся заложники были освобождены через 14 месяцев.