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Брюссельское бюро

Новая Еврокомиссия заступится за женщин

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  Андрей Бекетов 
Новая Еврокомиссия заступится за женщин
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Женщины зарабатывают в Евросоюзе на 16% меньше, чем мужчины. Это как, если бы от сегодня до конца года женщины работали даром.

Новая глава Еврокомиссии объявила в твиттере, что предложит меры по обеспечению прозрачности и равенство в оплате труда.

Урсула фон дел Ляйен начала сообщать о своих планах 1 ноября, когда она должна была вступить в должность. Но в её комиссии ещё три вакантных места после того, как Европарламент отверг кандидатов от Франции, Венгрии и Румынии.

Париж и Будапешт предложили им на замену Тьерри Бретона и Оливера Вархеи. Но Бухарест не может отобрать своего представителя в Брюсселе с тех пор, как в прошлом месяце пало румынское правительство.