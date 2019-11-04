Новая Еврокомиссия заступится за женщин

Женщины зарабатывают в Евросоюзе на 16% меньше, чем мужчины. Это как, если бы от сегодня до конца года женщины работали даром.

Новая глава Еврокомиссии объявила в твиттере, что предложит меры по обеспечению прозрачности и равенство в оплате труда.

Урсула фон дел Ляйен начала сообщать о своих планах 1 ноября, когда она должна была вступить в должность. Но в её комиссии ещё три вакантных места после того, как Европарламент отверг кандидатов от Франции, Венгрии и Румынии.

Париж и Будапешт предложили им на замену Тьерри Бретона и Оливера Вархеи. Но Бухарест не может отобрать своего представителя в Брюсселе с тех пор, как в прошлом месяце пало румынское правительство.