В очереди за 0%: Дания переживает ипотечный бум

Введение нулевой и отрицательной ипотечных ставок в Дании обернулось бумом на рынке кредитования. Банки повышают прогнозируемый уровень доходов по итогам года. Как пишет газета Politiken, всего за несколько месяцев ипотечные контракты на новых условиях подписали более сотни тысяч домовладельцев.
Датские банки снижают ипотечные ставки до нулевого уровня с начала года, а некоторые опустили планку до –0,5%, — иными словами, клиентам стали доплачивать за кредиты. Финансисты объясняют, что банкам это выгодно с учётом отрицательной ключевой ставки Центробанка и других факторов.