Пророссийский кандидат выиграл выборы мэра Кишинева

Кандидат от пророссийской Партии социалистов Ион Чебан победил на выборах мэра Кишинева. Во втором туре он обогнал лидера проевропейской партии "Платформа "Достоинство и Правда" (входит в блок ACUM), победителя прошлогодних досрочных выборов Андрея Нэстасе.

Согласно предварительным данным, обнародованным ЦИК, Чебан заручился поддержкой 52,4% избирателей, Нэстасе получил 47,6% голосов.

Кандидат от ACUM отказался поздравлять конкурента с победой и заявил, что "результаты выборов вызывают большое вопросы". Нэстасэ не исключил, что попробует оспорить итоги голосования.

Тем не менее с поздравлениями к Чебану уже обратился президент страны Игорь Додон, который несколько лет возглавлял Партию социалистов: "Я хочу поздравить Иона Чебана с полученным результатом, но прошу его не испытывать эйфорию, потому что он должен быть мэром для всех, в том числе и для тех, кто голосовал за его оппонента. Люди ждут результата".

Несколько месяцев назад в отставку были отправлены исполняющий обязанности мэра города Руслан Кодряну и его заместитель Нистор Грозаву. "Кодряну не участвовал в выборах, его назначили на этот пост при сомнительных обстоятельствах", - заявил тогда советник от Партии социалистов Никита Цуркан.