Партия Бойко Борисова победила в крупнейших городах

Кандидаты от правящей партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» одержали победу во втором туре выборов в местные органы власти в крупнейших городах этой балканской страны.

Мэром Софии переизбрана Йорданка Фандыкова, занимающая этот пост с 2009 г. н набрала почти 50% голосов избирателей в то время как за независимого кандидата Маю Манолову, которую поддерживает оппозиционная Социалистическая партия, проголосовали более 45% жителей болгарской столицы.

В штабе Маноловой заявляют о готовности опротестовать итоги второго тура в суде, ссылаясь на заметную разницу между официальными результатами, данными экзитполов и результатами параллельного подсчёта голосов.

Второй тур муниципальных выборов прошёл при относительно низкой явке. В Софии в голосовании приняли участие 33% избирателей.