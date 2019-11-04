Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Брюссельское бюро

Хищение сельскохозяйственных фондов

 Комментарии
  Андрей Бекетов 
Хищение сельскохозяйственных фондов
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Программа «Вкратце из Брюсселя»:

Здесь вовсю обсуждают статью в New York Times о том, как разбазариваются фонды Евросоюза, предназначенные на развитие сельского хозяйства сравнительно новых стран-членов, которые перешли от социализма к капитализму.

Это плод дотошного и дорого журналистского расследования. Но по сути, американская газета вскрыла то, что европейским чиновникам, да и общественности, и так было известно: а именно, что общая аграрная политика ЕС далеко не совершенна, и что она способствует обогащению богатых.

Еврокомиссия вынуждена защищать свои планы и действия от критиков, у которых теперь прибавилось аргументов. Под особый удар попала общая сельскохозяйственная политика.

New York Times подробно рассказала о том, как в Центральной и Восточной Европе значительная часть денег Евросоюза, предназначенных фермерам и производству, попадает в карманы олигархов и их окружения.

Представитель Еврокомиссии попытался переложить вину на отдельные государства:

«В соответствии с принципом совместного управления, страны-члены несут основную ответственность за разумное и законное управление фондами ЕС, - сказал Даниэль Розарио. - Еврокомиссия серьёзно относится к любому подозрению в неправомерном использовании фондов. Все жалобы такого рода направляются в агентство по борьбе с мошенничеством OLAF. Уже ведётся несколько расследований".

В статье особое внимание уделяется главам двух государств, которые, по утверждию New York Times, непосредственно наживаются на помощи их сельскому хозяйству — это премьер-министры Венгрии и Чешской республики Виктор Орбан и Андрей Бабиш.

Венгерский министр иностранных дел пошел в контратаку на американскую газету:

«Публикацию в New York Times мы её не воспринимаем всерьёз и не разбираем, - сказал Петер Сиярто. - В её написании принимал участие журналист венгерского сайта, который выдаёт себя за корреспондента New York Times. Он просто хочет, чтобы его портал побольше цитировали здесь, в Венгрии."

Но у Брюсселя есть стратегия борьбы с злоупотреблениями фондами ЕС. Она включает создание Европейской прокуратуры и сокращение помощи государствам, не соблюдающим верховенство права.

Новая Еврокомиссия заступится за женщин

Еврокомиссия ЖанКлода Юнкера сложит с себя полномочия 1 декабря, но его преемница уже перенимает дела и объявляет свою программу. Не имея пока кабинета, Урсула фон дер Ляйен развернула бурную деятельность в социальных сетях.

Женщины зарабатывают в Евросоюзе на 16% меньше, чем мужчины. Это как, если бы от сегодня до конца года женщины работали даром.

Новая глава Еврокомиссии объявила в твиттере, что предложит меры по обеспечению прозрачности и равенство в оплате труда.

Урсула фон дер Ляйен начала сообщать о своих планах 1 ноября, когда она должна была вступить в должность. Но в её комиссии ещё три вакантных места после того, как Европарламент отверг кандидатов от Франции, Венгрии и Румынии.

Париж и Будапешт предложили им на замену Тьерри Бретона и Оливера Вархеи. Но Бухарест не может отобрать своего представителя в Брюсселе с тех пор, как в прошлом месяце пало румынское правительство.