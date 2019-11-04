Хищение сельскохозяйственных фондов

Программа «Вкратце из Брюсселя»:

Здесь вовсю обсуждают статью в New York Times о том, как разбазариваются фонды Евросоюза, предназначенные на развитие сельского хозяйства сравнительно новых стран-членов, которые перешли от социализма к капитализму.

Это плод дотошного и дорого журналистского расследования. Но по сути, американская газета вскрыла то, что европейским чиновникам, да и общественности, и так было известно: а именно, что общая аграрная политика ЕС далеко не совершенна, и что она способствует обогащению богатых.

Еврокомиссия вынуждена защищать свои планы и действия от критиков, у которых теперь прибавилось аргументов. Под особый удар попала общая сельскохозяйственная политика.

New York Times подробно рассказала о том, как в Центральной и Восточной Европе значительная часть денег Евросоюза, предназначенных фермерам и производству, попадает в карманы олигархов и их окружения.

Представитель Еврокомиссии попытался переложить вину на отдельные государства:

«В соответствии с принципом совместного управления, страны-члены несут основную ответственность за разумное и законное управление фондами ЕС, - сказал Даниэль Розарио. - Еврокомиссия серьёзно относится к любому подозрению в неправомерном использовании фондов. Все жалобы такого рода направляются в агентство по борьбе с мошенничеством OLAF. Уже ведётся несколько расследований".

В статье особое внимание уделяется главам двух государств, которые, по утверждию New York Times, непосредственно наживаются на помощи их сельскому хозяйству — это премьер-министры Венгрии и Чешской республики Виктор Орбан и Андрей Бабиш.

Венгерский министр иностранных дел пошел в контратаку на американскую газету:

«Публикацию в New York Times мы её не воспринимаем всерьёз и не разбираем, - сказал Петер Сиярто. - В её написании принимал участие журналист венгерского сайта, который выдаёт себя за корреспондента New York Times. Он просто хочет, чтобы его портал побольше цитировали здесь, в Венгрии."

Но у Брюсселя есть стратегия борьбы с злоупотреблениями фондами ЕС. Она включает создание Европейской прокуратуры и сокращение помощи государствам, не соблюдающим верховенство права.

Новая Еврокомиссия заступится за женщин

Еврокомиссия ЖанКлода Юнкера сложит с себя полномочия 1 декабря, но его преемница уже перенимает дела и объявляет свою программу. Не имея пока кабинета, Урсула фон дер Ляйен развернула бурную деятельность в социальных сетях.

Женщины зарабатывают в Евросоюзе на 16% меньше, чем мужчины. Это как, если бы от сегодня до конца года женщины работали даром.

Новая глава Еврокомиссии объявила в твиттере, что предложит меры по обеспечению прозрачности и равенство в оплате труда.

Урсула фон дер Ляйен начала сообщать о своих планах 1 ноября, когда она должна была вступить в должность. Но в её комиссии ещё три вакантных места после того, как Европарламент отверг кандидатов от Франции, Венгрии и Румынии.

Париж и Будапешт предложили им на замену Тьерри Бретона и Оливера Вархеи. Но Бухарест не может отобрать своего представителя в Брюсселе с тех пор, как в прошлом месяце пало румынское правительство.