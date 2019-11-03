Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Спорт

Срочная новость

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон досрочно стал шестикратным чемпионом "Формулы-1"

 Комментарии
 Euronews 
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон досрочно стал шестикратным чемпионом "Формулы-1"
Авторское право
REUTERS/Luis Cortes
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон в шестой раз в карьере стал победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

34-летний британец занял второе место на Гран-при США, победу в гонке одержал партнер британца по команде финн Валттери Боттас. В общем зачете Хэмилтон стал недосягаем для Боттаса.

По количеству чемпионских титулов британец опередил Хуана Мануэля Фанхио, впереди него только Михаэль Шумахер с семью победами.

Ранее Хэмилтон становился чемпионом мира в 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 годах.