Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон досрочно стал шестикратным чемпионом "Формулы-1"

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон в шестой раз в карьере стал победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

34-летний британец занял второе место на Гран-при США, победу в гонке одержал партнер британца по команде финн Валттери Боттас. В общем зачете Хэмилтон стал недосягаем для Боттаса.

По количеству чемпионских титулов британец опередил Хуана Мануэля Фанхио, впереди него только Михаэль Шумахер с семью победами.

Ранее Хэмилтон становился чемпионом мира в 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 годах.