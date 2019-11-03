Нью-Дели задыхается от смога

Уровень загрязнения воздуха в индийской столице Нью-Дели достиг, по словам городских властей, самой высокой отметки в этом году. Город охвачен тяжелым ядовитым смогом, загрязненный воздух официально признан опасным для здоровья. Объявлено чрезвычайное положение.

Местным жителям выдали респираторы. Причиной загрязнения воздуха стали автомобильные выхлопы, промышленные выбросы и дым от сжигания листьев и стерни местными фермерами. Ситуацию усугубили прошедшие за последние дни небольшие дожди.

"Помимо проблем с дыханием из-за загрязнения воздуха, все то, что сейчас происходит, также оказывает на нас психологическое давление. Это определенно не туман, и мы вынуждены ходить в масках", - говорит этот местный житель.

"Мы чувствуем, что задыхаемся, мы кашляем. Мы думали, что благодаря небольшому дождю погода улучшится, а с ней и уровень загрязнения. Но пока это не так", - говорит этот мужчина.

Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель, побывавшая недавно с визитом в Индии, заявила о готовности выделить дополнительную помощь в размере 1 млрд евро для развития "зелёной" транспортной инфраструктуры в индийских городах.