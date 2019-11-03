Шторм "Амели": первая жертва

Шторм "Амели", обрушившийся на атлантическое побережье Франции, оставил без света 140 тысяч домов. Порывы ветра скоростью до 150 км/ч были зарегистрированы в Жиронде на юго-западе страны. В Ницце всего за полчаса выпало 50 мм осадков. Высокий - "оранжевый" - уровень опасности сохраняется в четырех департаментах.

"Вода везде. В гараже, по всему дому. Полностью затопило сад", - говорит очевидец.

От первого осеннего шторма постадал и север Испании. 37-летняя женщина погибла, когда прогуливалась в одном из городских парков на острове Майорка. На нее упала пальма. Ранения получила и ее маленькая дочь.

Из-за ливневых дождей вышла из берегов река Вара в западной части итальянской Лигурии. Несколько семей были вынуждены в спешке покинуть свои дома.

"Подобного наводнения здесь никогда не было. Даже в 2011 году уровень воды в реке настолько не повышался. Затопило дорогу, все эти дома. Я помогаю людям эвакуироваться", - рассказывает Марко Траверсоне, мэр коммуны Сеста-Годано.

В воскресенье утром 60 человек оказались отрезанными от внешнего мира в Сан-Пьетро, недалеко от курортного города Сан-Ремо. Оползень разрушил дорогу.