"Бавария" уволила Ковача

Хорватский специалист Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера немецкого футбольного клуба "Бавария". Это произошло после разгромного поражения со счетом 1:5 от "Айнтрахта", которое мюнхенцы потерпели в 10-м туре чемпионата Германии.

"Результаты команды в последние недели показали нам, что необходимо действовать", - сказал Карл-Хайнц Румменигге, генеральный директор клуба, занимающего сейчас 4-ю строчку в турнирной таблице.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ханс Флик.

Ковач возглавил "Баварию" в 2018 году, под его руководством команда стала чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.