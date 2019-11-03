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"Бавария" уволила Ковача

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  Алексей Доваль 
"Бавария" уволила Ковача
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Хорватский специалист Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера немецкого футбольного клуба "Бавария". Это произошло после разгромного поражения со счетом 1:5 от "Айнтрахта", которое мюнхенцы потерпели в 10-м туре чемпионата Германии.

"Результаты команды в последние недели показали нам, что необходимо действовать", - сказал Карл-Хайнц Румменигге, генеральный директор клуба, занимающего сейчас 4-ю строчку в турнирной таблице.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ханс Флик.

Ковач возглавил "Баварию" в 2018 году, под его руководством команда стала чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.