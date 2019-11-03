Airbnb запретила сдавать жилые дома для частных вечеринок

Компания Airbnb , являющаяся оператором онлайн-сервиса по аренде жилья, запретила сдавать жилые дома и квартиры для частных вечеринок. Решение принято после того, как во время одной из таких встреч в арендованном доме в штате Калифорния были застрелены пять человек.

"С сегодняшнего дня мы запрещаем сдавать в аренду дома для вечеринок и удваиваем усилия, направленные на противодействие неразрешенным сборищам и поведению, приводящему к таким страшным событиям, как в Оринде", - написал в "Твиттере" компании исполнительный директор Airbnb Брайан Чески.

Трагический инцидент произошел 31 октября на вечеринке по случаю празднования Хэллоуина. В арендованном помещении, по данным полиции округа Контра-Коста( штат Калифорния), собралось около ста человек, преимущественно молодых людей. Для пятерых этот день стал последним в их жизни. Всем погибшим менее 30 лет. Еще несколько человек в результате стрельбы получили ранения.