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Мексика

День мертвых в Мексике

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  Ирина Шелудкова 
День мертвых в Мексике
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В Мексике отметили День мертвых, праздник, посвященный памяти умерших. Традиционно его отмечают и во многих других странах Латинской Америки. Праздник сопровождается не только встречами в кругу семьи, но и яркими уличными карнавалами.

В День Мертвых не принято скорбеть:

"Мы должны гордиться смертью, потому что в конечном итоге смерть - это наша мать. Я уверена, что нет причин для грусти, наоборот. Но это, конечно, не повод и для радости, потому что люди, потерявшие своих близких, не могут не чувствовать глубокую скорбь."

Первого и второго ноября мексиканские семьи приходят на кладбища, украшают могилы цветами бархатцев и зажигают свечи в память об ушедших близких.

С 2003 года День Мертвых включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

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