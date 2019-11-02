Чили: протесты ударили по туризму

На улицах Сантьяго снова собрались тысячи демонстрантов, чтобы выразить несогласие с политикой властей в социальной и экономической сферах. Для разгона манифестантов полиция применила слезоточивый газ и водометы. Акции протеста не прекращаются с 14 октября. За это время жертвами беспорядков стали по меньшей мере 18 человек. Семь тысяч были задержаны. Чилийский бизнес потерял 1,4 млн. долларов. Значительно страдает и туристическая отрасль.

Моника Салакетт, представитель министерства туризма : "Индустрия туризма очень восприимчива к различным событиям. За последние две недели количество заказов номеров в гостиницах сократилось на 50%. И самое неприятное для этой сферы то, что ничего не изменится, пока не стабилизируется ситуация".

"Я полагаю наши продажи сократились на 80%. А , возможно, даже больше", - говорит продавец сувениров Уолтер Альварес. "Некоторые торговцы и вовсе не смогли сюда приехать. В общем и мы, и уличные художники значительно пострадали. Как нам жить теперь? Как оплачивать счета?"

Протесты, а затем и беспорядки в Чили, начались после повышения стоимости проезда в метро. Указ позднее был отозван, но это не остановило волну народного возмущения. В связи с этим власти Чили объявили, что страна не сможет принять саммит АТЭС в ноябре, и конференцию ООН по изменениям климата, запланированную на декабрь.