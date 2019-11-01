Беспилотник мешает тушить пожары

В Калифорнии — всё новые очаги лесных пожаров. Пламя продвигается с севера на юг, огнём охвачены тысячи гектаров. Пожары раздувает сухой осенний ветер — скорость порывов достигает в ряде районов 130 км/ч.

В борьбе со стихией принимают участие тысячи пожарных. В то де время самолёты и вертолёты не могут подняться в воздух из-за опасности столкновения с беспилотником.

Билл Аюб, шериф округа Вентура:

«Нашим усилиям по тушению огня с воздуха мешает чей-то беспилотный аппарат, небольшой дрон, скорее всего с его помощью фотографируют пожары. Это чрезвычайно опасная ситуация. Это не просто незаконно, но и препятствует работе пожарных».

Масштабные лесные пожары начались в штате на прошлой неделе. В нескольких округах действует режим наивысшей опасности. Из-за возможности обрыва высоковольтных линий под напряжением и возникновения новых очагов, местные энергетики отключают электричество — без света остаются сотни тысяч человек.