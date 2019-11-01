Летняя Олимпиада 2020: марафон перенесли в Саппоро

Международный олимпийский комитет и администрация Токио окончательно согласовали перенос марафона и соревнований по спортивной ходьбе во время Олимпийских игр 2020 года. Состязания пройдут не в японской столице, в северном городе Саппоро. Соответствующее решение принято по итогам заседания рабочей группы МОК. Между тем у губернатор Токио Юрико Коикэ остается при своем мнении:

"Я все же считаю, что марафон и соревнования по спортивной ходьбе должны состояться в Токио. Вместе с тем, как принимающий город, Токио должен учитывать важность создания условий для успеха игр. Поэтому, хотя я и не согласна с решением МОК, я не буду вмешиваться в выбор, сделанный органом, наделенным правом произнести последнее слово".

Перенести состязания из Токио в Саппоро МОК решил из-за жары. Согласно осуществленным замерам, на протяжении трех лет средняя температура воздуха в конце июля - начале августа в Токио стабильно превышала 30 градусов. Это гораздо выше показателей 1964 года, когда там состоялась Олимпиада. К тому же тогда соревнования были проведены в начале октября. Наибольшие опасения у МОК вызывали марафон и спортивная ходьба на длинные дистанции, представляющие настоящее испытание для спортсменов и зрителей.