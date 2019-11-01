ЕС и Япония осваивают новый торговый режим

Азиатские автомобили по более низкой цене для европейцев и дешевый европейский сыр для японцев - вот лишь начало списка преимуществ, которые принесло ЕС и Стране Восходящего Солнца двустороннее соглашение о свободной торговле. Договор, вступивший в силу в этом году, охватывает отрасли и проекты, обеспечивающие треть мирового ВВП. Как документ влияет на малое предпринимательство? Программа "Планета бизнеса" рассмотрела пример литовского производителя лазерной оптики, который воспользовался новой ситуацией для расширения рынка сбыта в Японии.

Фима Altechna, специализирующаяся на лазерных технологиях, активно работает с международными заказчиками, среди них японские клиенты играют особую роль. Глава компании Андрюс Шлекис пояснил: "Япония - глобальный центр инноваций с акцентом на передовые технологии, мы сразу поняли, что это идеальный рынок сбыта для наших лазерных разработок. Но освоиться на японском рынке было не так просто, нам понадобилась помощь".

Группа Altechna приняла участие в программах и семинарах Центра промышленного сотрудничества ЕC и Японии. Это позволило расширить клиентскую базу в Японии.

"Нас научили, как взаимодействовать с местной деловой культурой, как работать над долгосрочными проектами с японскими клиентами, - рассказал Андрюс Шлекис - Так мы смогли установить прямые деловые отношения с заказчиками. Было здорово, мы не чувствовали себя заброшенными".

Центр, о котором говорит Андрюс, патронирует и продвигает двусторонние экономические проекты. Работы экспертам хватает: по прогнозам, соглашение о свободной торговле может привести к 25-процентному роста европейского экспорта в Японию в течение 10 лет.

Филипп де Такси дю Поэт, генеральный директор Центра ЕС-Япония, напомнил, что торговый обмен между сторонами "шел давно и активно, в том числе и усилиями малого бизнеса". "Теперь выход на японский рынок упростился, - напомнил эксперт. - Но, чтобы извлечь выгоду из соглашения о свободной торговле, предприниматели должны быть хорошо информированы".

Информацию всем желающим предоставляют специальные консультационные офисы, открытые силами Центра с прицелом на расширение армии желающих сотрудничать с Японией.

Программа "Планета бизнеса" подробнее поговорила с Филиппом де Такси дю Поэт.

Euronews: "Расскажите о Центре промышленного сотрудничества ЕС-Япония!"

Филипп де Такси дю Поэт: "Центр промышленного сотрудничества ЕС-Япония является совместной инициативой Европейской комиссии и Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, он увидел свет в 1987 году. Мы продвигаем сотрудничество в области промышленности, торговли, инвестиций, исследований и инноваций; охватываем широчайший круг вопросов - от искусственного интеллекта до нанотехнологий и циркулярной экономики".

Euronews: "Как новое экономическое партнерство между ЕС и Японией изменило рыночный контекст, особенно для малого бизнеса?"

Филипп де Такси дю Поэт: "Договор упрощает задачу экспортерам из ЕС, в том числе и малым компаниям, им теперь легче выйти на японский рынок. Европейскому бизнесу, разумеется, следует хорошо знать и понимать все аспекты соглашения о свободной торговле, иначе они не смогут воспользоваться выгодными условиями. В помощь им - созданные нами консультационные центры, служба поддержки, где предпринимателей верно сориентируют".

Euronews: "С какими проблемами сталкиваются европейские малые предприятия в Японии и как вы можете помочь?"

Филипп де Такси дю Поэт: "Освоение японского рынка непросто, на пути к нему есть как минимум две проблемы, которые новички часто недооценивают (мы организовали серию тренингов в Европе, чтобы помочь экспортерам лучше сориентироваться в реалиях Страны Восходящего Солнца). Итак, проблема номер один - сроки. Надо понимать, что подписание контракта с японцами потребует времени, причем речь может идти о годах, а не о неделях или месяцах. Вторая проблема - умение выстроить человеческие отношения с японскими партнерами, создать климат доверия. Вы сможете серьезно говорить с японцами о бизнесе только после того, как они начнут вам доверять".

Цифры и факты:

• Соглашение об экономическом партнерстве (EPA) между Европейским союзом и Японией вступило в силу 1 февраля этого года. Это крупнейшее торговое соглашение для ЕС: отрасли, которые попадают под действие договора, обеспечивают треть мирового ВВП. Зона свободной торговли охватывает 600 миллионов человек.

• Для оптимизации деловых и торговых отношений между компаниями ЕС и Японии стороны организуют совместные мероприятия, семинары,бизнес-тренинги. Немало инициатив патронируются Центром промышленного сотрудничества ЕС-Япония.

• На сегодня прямые экспортные поставки из ЕС в Японию осуществляют 64 тысячи компаний. Более 88% из них - малые и средние. Эксперты говорят, что армия европейских предпринимателей, которые могут извлечь выгоду из нового торгового режима, потенциально намного шире.