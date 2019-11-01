Визит канцлера ФРГ в Индию

17 меморандумов и 5 деклараций о намерениях подписано во время визита Ангелы Меркель в Нью-Дели. Rанцлер Германии провела переговоры со своим индийским коллегой Нареyдрой Моди , обсудив расширение товарооборота между двумя странами, а также сотрудничество во многих областях, в том числе обороны и высоких технологий.

"Области, в которых мы хотим работать вместе - это искусственный интеллект и цифровые технологии, в которых у Индии большой потенциал",-сказала Ангела Меркель, отметив. что Германия и Индия давно уже успешно сотрудничают также в области науки, сельского хозяйства, утилизации отходов и здравоохранения.

Германия - крупнейший европейский торговый партнер Индии и седьмой по значимости иностранный инвестор.

"В 2022 году Индия будет праздновать 75-летие своей независимости. Мы поставили перед собой цель построить к этому времени новую страну. Для выполнения столь многоплановой задачи опыт такого высокотехнологического и экономического центра, как Германия, будет очень полезен для Индии", - сказал Нарендра Моди. В пятницу вместе с Ангелой Мерклеь он посетил место кремации Махатмы Ганди и посвящённый ему музей. Во время исполнения гимнов двух стран и поминальной церемонии канцлер Германии сидела - по всей видимости, из-за проблем со здоровьем.

Во вторник в Бангалоре главы правительств двух стран и откроют бизнес-форум и посетят сервисный центр компании Bosch.