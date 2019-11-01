ЕЦБ обещает "позеленеть"

Кристин Лагард официально приступила к исполнению обязанностей председателя Европейского центрального банка и начало ее работы проходит на фоне акций протеста. У здания ЕЦБ во Франкфурте 1 ноября собрались антиглобалисты.

Хайо Кюн из движения Attac, отстаивающего принципы этичной торговли и устойчивой глобализации, говорит: "Мы сюда пришли , чтобы проявить солидарность с движением по защите климата "Пятницы ради будущего", которое обоснованно требует изменить и сделать прозрачной программу покупки облигаций, то есть поставить цели, ориентированные на защиту климата".

Ранее на слушаниях в Европарламенте Кристин Лагард заявила, что расширит "зеленую" повестку в мандате ЕЦБ: "Изменение климата — одна из самых актуальных проблем в мире и требует неотложного решения. Я думаю, что каждый институт власти должен включить в свои задачи решение вопросов, связанных с защитой окружающей среды и борьбой с угрозами, которые несет глобальное изменение климата".

По словам Лагард, это должны делать, в первую очередь, те страны еврозоны, которые могут себе это позволить. В интервью французским СМИ она заявил: "Европейский страны, особенно те, у которых есть для этого бюджетные возможности, пока не приложили необходимые усилия. Я имею ввиду страны с устойчивым бюджетным профицитом, например Нидерланды и Германия. Это касается и других стран мира".

В правительстве Германии уже выразили недовольство такими упреками. Министр финансов Германии Олаф Шольц в ответ сказал: "Если рассмотреть инвестиции, запланированные Германией на ближайшее десятилетие и включить в этот план принятый нами пакет мер по защите климата, то речь идет об инвестициях размером 550 миллиардов евро. И это довольно-таки много денег". Шольц также подчеркнул, что еще ни одно правительство Германии не вкладывало так много средства в защиту окружающей среды.

Эксперты ЕЦБ уверены, что финансовая волатильность в Европе сегодня напрямую связана с потрясениями, вызванными природными явлениями.