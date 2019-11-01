Аэропорт без очередей

Аэропорт без длинных очередей: возможно ли такое? Ответить на этот вопрос призван новый проект, проходящий испытание в Лиссабоне в партнёрстве с Евройпеским пограничным агентством (Frontex) и Португальской пограничной службой.

С 1 ноября, покидая аэропорт Лиссабона, путешественники смогут в считаные минуты пройти пограничный контроль благодаря сканированию отпечатков пальцев и автоматам по распознаванию лиц. "Биометрия в движении" - так называются эти технологии, которые в будущем планируется применить во всех воздушных гаванях ЕС.

"Часть пограничного контроля осуществляется с помощью компьютера. И если этот контроль провести ещё до того, как пассажир достигнет границы, то мы сможем заранее проверить его и узнать, когда он прибывает. Такой контроль намного более эффективный", - говорит Эрика Сантуш, инспектор пограничной службы.

Идентификация производится на максимально раннем этапе: при регистрации: пассажир сканирует посадочный талон, паспорт и своё лицо с помощью видеокамеры (на это уходит не больше минуты), а потом можно будет передвигаться по аэропорту, не представляя документов. На остальных этапах путешествия будет достаточно просто посмотреть в камеру, а у пограничников будет больше времени, чтоб сосредоточиться на проверке особых случаев. В итоге всё это должно повысить безопасность на границах.