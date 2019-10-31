Польские лесничьи прибирают прусские могилы

Накануне Дня Всех Святых польские лесничьи по традиции прибирают могилы. На вверенных им участках среди деревьев прячутся десятки заброшенных кладбищ. Большинство из них здесь появились еще в XIX веке.

Одно из захоронений недалеко от деревни Заёнчки в Варминьско-Мазурском воеводстве, которое тогда входило в состав Восточной Пруссии.

"Всего здесь 33 лесных хозяйства. Столько же одиночных могил и кладбищ. Круглый год мы пытаемся поддерживать на них порядок. Не только в конце октября", - рассказывает лесничий Адам Петшак

В прошлом году лесники провели реставрацию "Пирамиды в Рапе" недалеко от границы с Калининградской областью. Это семейный склеп некогда богатого пруссака барона Фридриха фон Фаренгейта. Он приказал возвести мавзолей в 1811 году, когда его маленькая дочь скончалась от скарлатины. Через сорок лет здесь похоронили самого барона. Сегодня память о них берегут жители уже другой страны.