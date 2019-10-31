Парижская премьера Барбары Хепуорт

Парижский музей Родена в сотрудничестве с лондонской галереей Тэйт представляет в начале ноября первую для французской столицы персональную выставку Барбары Хепуорт. Одна из крупнейших представительниц британской абстрактной скульптуры, Хепуорт принадлежит поколению Пикассо, Кандинского, Бранкузи и Наума Габо. Ненадолго сблизившись с символистами, она на рубеже 1920-1930 годов перешла к чистой абстракции, разработав принцип «полой формы».

"Барбара Хепуорт, вероятно, один из ведущих британских скульпторов ХХ-го века, - говорит куратор выставки Сара Мэтсон. - Она была современницей Генри Мура, ее работы сопоставимы с ним по влиянию и популярности".

Барбара Хепуорт использовала в творчестве дерево, камень и бронзу, причем обрабатывала их сама. В своих работах она подчеркивала связь биоморфных или кристаллических образов с природными ритмами.

"Её искусству присуща особая поэтичность, создаваемая, в частности, контрастом используемых материалов: дерева и росписи, струн, - говорит директор музея Родена Катрин Шевийо. - У нас создается впечатление, что ее скульптуры живут, настолько они присутствуют здесь и сейчас. И эта особая поэтичность отличает далеко не всех представителей биоморфной или органической абстрактной скульптуры".

Барбара Хепуорт трагически погибла в мае 1975-го во время пожара в её мастерской. Познакомиться с разными периодами её 50-летней карьеры можно в музее Родена до конца марта 2020 года.