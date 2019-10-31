"Симфония для Перу" прошла мастер-класс в Зальцбурге

Погрузиться в музыку вместе с коллегами из Венского филармонического оркестра - мечта молодых музыкантов из Перу. Молодежный оркестр, созданный в рамках социального проекта "Симфония для Перу", был приглашен в Зальцбург на мастер-классы в сопровождении его основателя Хуана Диего Флореса.

Матиас Монталван, скрипач: "Побывать в Зальцбурге - мечта, ставшая реальностью".

Матиас и Николь - одни из многих участников социального проекта "Симфония для Перу", созданного всемирно известным перуанским тенором Хуаном Диего Флоресом, который предлагает бесплатное музыкальное образование детям и подросткам из бедных семей и неблагополучных районов Перу. Главный молодежный оркестр был недавно приглашен в Зальцбург, чтобы познакомиться с коллегами из Венского филармонического оркестра.

Николь Реворедо, музыкант: "Когда венские музыканты пришли на репетицию нашего оркестра, я очень волновалась. Но в то же время я действительно хотела выразить и показать им все свои внутренние эмоции через мой инструмент".

Хуан Диего Флорес, основатель проекта "Симфония для Перу": "Идея о том, что один оркестр может обучать другой, очень сильная, потому что в данном случае не только оркестр воспитывает и обучает других, но есть еще и занятия, которые музыканты индивидуально проводят с детьми, и они действительно просто фантастические".

Благодаря этой уникальной преподавательской программе Флорес выводит свой социальный проект на новый уровень. 10 музыкантов из знаменитого Венского филармонического оркестра провели семинары и мастер-классы с молодыми музыкантами и с удовольствием поделись своими знаниями, навыками, ценностями и традициями.

Михаэль Бладерер, музыкант, Венский филармонический оркестр: "Наш Венский филармонический оркестр славится своей спецификой. У нас есть не только специальные инструменты, но также - свое собственное звучание. У нас существует своя традиция звукоизвлечения, своя артикуляция, интонации и другое. Я считаю, что всем этим молодым людям безусловно полезно что-то почерпнуть из нашего опыта".

Томас Лехнер, музыкант, Венский филармонический оркестр: "Меня поразили их пламенный энтузиазм, жажда знаний, множество вопросов, а также благодарность, с которой они принимали мои идеи".

Николь Реворедо: "Мы почувствовали гигантский выброс адреналина, потому что они смотрели, как мы играем, и это было невероятной привилегией".

У Николь и Матиаса даже была возможность позаниматься с мастерами один на один.

Матиас Монталван, скрипач: "Я почувствовал, что стремительно прогрессирую, в том смысле, что я много работал и открыл для себя вещи, которые не смог бы открыть самостоятельно. Я понял, что музыка - это универсальный и уникальный язык".

Бенджамин Мориссон, скрипач, Венский филармонический оркестр: "Никогда не сдавайся, даже если это трудно, всегда сохраняй в себе страсть к музыке и дисциплину, чтобы играть еще лучше".

Михаэль Бладерер: "Вы должны заниматься, снова, снова и снова".

Тем временем молодые музыканты уже мечтают о концертах по всему миру.

Хуан Диего Флорес: "Мы здесь, чтобы изменить общество с помощью музыки. Но когда музыка может быть великолепной, это еще лучше".