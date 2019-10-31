Драма "Предатель" о падении "Козы Ностры" выходит на экраны

Начало 1980-х. Между кланами "Козы Ностры" разгорается война. Томмазо Бушетта, сицилийский мафиози, пытается скрыться в Бразилии, откуда наблюдает, как на родине один за другим погибают его близкие. После собственного ареста и экстрадиции в Италию он принимает решение, которое полностью изменит историю преступной организации. Он нарушает клятву верности "семье" и встречается с судьей Джованни Фальконе.

Сюжет саги о падении "Козы Ностры" "Предатель" основан на реальных событиях.

"Ясно, что в главном герое меня привлекает, в первую очередь, его характер, - говорит режиссер Марко Беллокьо. - Просто поразительный характер. Не потому, что персонаж весьма не однозначный. А потому, что всезнавшие его, отзывалсь о нем, лишь как о человеке необыкновенно твердом, как о сильнейшей личности. Пусть у него не было образования, комплекса по этому поводу он не испытывал".

Главную роль в драме Марко Беллокьо исполнил Пьерфранческо Фавино.

"Сперва для меня это был лишь исторический персонаж. Но потом я им действительно увлекся, - говорит актер. - Это настоящий гангстер 1950-х. Он наслаждается жизнью, не отказывает себе в удовольствиях. Это плейбой, он пользуется успехом у женщин. Просто потрясающий персонаж".

Картина была представлена в рамках основной конкурсной программы Каннского кинофестиваля в мае, а осенью выходит на большие экраны в Европе. Премьера фильма в России состоится 28 ноября.